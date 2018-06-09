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Бронирование гостиниц в Екатеринбурге на дни ЧМ-2018 стало доступнее в 14 раз

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В Екатеринбурге показатель доступности гостиниц в дни матчей Чемпионата мира по футболу по сравнению с январем изменился почти в 14 раз — с 2,5% до 34,6%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip со ссылкой на данные собственного исследования.



«Исследование построено на сравнении количества доступных для онлайн-бронирования гостиниц в дни матчей с их количеством в непиковый период. Так, в Саранске и Волгограде в начале года свободных гостиниц уже не было, в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде их доля составляла менее 15%. Сегодня мы видим принципиально иную ситуацию. В большинстве городов доступность гостиниц выросла в разы, причем наиболее существенные изменения произошли в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе.



По данным аналитиков, если в январе на второй и четвертый матч (21 и 27 июня) забронировать гостиницу в столице Свердловской области было невозможно, то сегодня доступные варианты есть на все игры.



«В системах онлайн-бронирования сейчас представлены предложения не только от небольших гостиниц, но и крупных сетевых отелей, которые за редким исключением не использовали этот канал продаж ранее. Изменение их позиции может быть связано с аннуляцией групповых бронирований, не соответствующих первоначальным ожиданиям спросом, а также завышенными на первом этапе ценами, оттолкнувшими болельщиков. За неделю до чемпионата многие гостиницы продают номера по вполне адекватным ценам, и мы не исключаем, что гости, забронировавшие проживание по возвратным тарифам, могут отказаться от бронирований в пользу появившихся сейчас более доступных вариантов. Плюс новыми предложениями смогут воспользоваться те болельщики, которые приобретут билеты на матчи на стартовавшем вчера этапе продаж», — пояснил руководитель гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

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