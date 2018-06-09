Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве института «ВУХИН» в Екатеринбурге
9 июнь 2018 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 7 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 26 млн 109 тыс. руб.
Напомним, АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (ВУХИН) зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания входит в холдинг «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (ГК «Ростех»).
Соответствующий документ поступил в суд 7 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 26 млн 109 тыс. руб.
Напомним, АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (ВУХИН) зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания входит в холдинг «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» (ГК «Ростех»).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «НПФ Специальные Технологии» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Регион-Ек» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Регион-Ек» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Найс инжиниринг» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Преображение» в Екатеринбурге