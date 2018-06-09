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Реальный эффективный курс рубля к долл. США в мае снизился на 2,9%
9 июнь 2018 (14:33)
УрБК, Москва, 09.06.2018. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в мае 2018 года снизился на 0,1% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в статистической сводке Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-мае 2018 года».
Реальный эффективный курс рубля к доллару США в мае снизился на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем, к евро — вырос на 0,8%.
Реальный эффективный курс рубля к доллару США в мае снизился на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем, к евро — вырос на 0,8%.
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