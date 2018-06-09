Кризис
Минэкономразвития предложило сократить функциональность МФЦ
9 июнь 2018 (14:23)
Минэкономразвития предложило урезать перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (МФЦ), пишут «Известия».
«Изменения связаны с тем, что госуслуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА практически не востребованы. Так, например, за девять месяцев 2017 года Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор сообщили о предоставлении менее 100 услуг по приему и учету уведомлений», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Функционал МФЦ могут сократить уже в этом году — после того, как документ Минэкономразвития рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр. В ведомстве уточнили, что дальнейшие сокращения пока не планируются.
«Изменения связаны с тем, что госуслуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА практически не востребованы. Так, например, за девять месяцев 2017 года Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор сообщили о предоставлении менее 100 услуг по приему и учету уведомлений», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Функционал МФЦ могут сократить уже в этом году — после того, как документ Минэкономразвития рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр. В ведомстве уточнили, что дальнейшие сокращения пока не планируются.
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