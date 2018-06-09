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В Екатеринбурге суд вынес приговор группе, «заработавшей» более 1 млрд рублей на незаконных банковских операциях

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга 9 июня вынес приговор лидеру организованной группы — жителю уральской столицы Фёдору Перину, а также ее членам — Олегу Сорокину, Сергею Зинину, Рустаму Солдатову, Владимиру Дядченко, Александру Сёмову, Сергею Другову, Загваздину Александру и пособнице — Людмиле Десятник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».



Следствием установлено, что с января 2007 года по апрель 2011 года Перин со своими подельниками, а также с привлечением сотрудницы одного из коммерческих банков Екатеринбурга осуществлял незаконные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии). Механизм совершения преступлений заключался в поиске и привлечении физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные.



По достижении договоренности «клиентам» сообщались реквизиты подконтрольных участникам группы организаций, заключались мнимые сделки о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. Их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. При этом осужденные изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи).



Денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и подчиненных ему участников организованной группы. При помощи электронной системы дистанционного банковского обслуживания обвиняемые переводили деньги между счетами подконтрольных им юрлиц, затем — на лицевые (дебетовые) счета различных физлиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где возвращались «клиентам» за вычетом обусловленных процентов в размере не менее 2,3% суммы.



Наравне со способом «обналичивания» денежных средств с помощью банковских карт участники организованной группы использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ — денежные чеки и простые векселя.



Преступления совершались участниками организованной группы на территории нескольких городов Свердловской области. В результате злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере на сумму более 1 млрд руб.



Суд назначил обвиняемым наказание в зависимости от степени участия 2 лет до 4 года 6 мес. лишения свободы со штрафами от 200 до 900 тыс. руб. Отбывание наказания Дядченко и Семову определено в исправительной колонии строгого режима, Перину, Солдатову, Зинину, Сорокину — в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

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