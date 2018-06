Новости дня

За некачественные диваны житель Лесного взыскал с «Арт Мебель Групп» 151 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Житель Лесного через суд взыскал с ООО «Арт Мебель Групп» 151 тыс. руб. за два некачественных дивана. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В феврале 2017 года гражданин приобрел в магазине на ул. Ленина, 64 у ООО «Арт Мебель Групп» два дивана: «Бруклин NEW № 165» и «Бруклин NEW № 90», их общая стоимость составила 68 тыс. руб. Через 14 дней мужчина заметил, что на сидениях обоих диванов отпали пластмассовые круглые шайбы, открывшимися стержнями повреждена обшивка дивана, на диване «Бруклин NEW № 165» в результате нарушения элементов крепления образовались разрывы и крошится поролон, на креплениях дивана «Бруклин NEW № 90» появились трещины. Покупатель предположил, что данные недостатки являются производственными», — рассказали в пресс-службе.



По требованию покупателя продавцом недостатки устранены не были. В ноябре месяце того же года мужчина обратился в магазин с претензией о возврате уплаченных денежных средств за диваны. Однако продавец на претензию также не отреагировал, денежные средства не возвратил.



Покупатель обратился с иском в городской суд г. Лесного, в котором просил расторгнуть договор купли-продажи с ООО «Арт Мебель Групп», взыскать с ответчика уплаченную по договору стоимость диванов в общей сумме 68 тыс. руб., оплату доставки мебели — 1 тыс. руб., неустойку в размере 30,6 тыс. руб. с перерасчетом на день вынесения решения, компенсацию морального вреда в сумме 5 тыс. руб., возмещение расходов на составление претензии 500 руб., 1 545 руб. за составление претензии и искового заявления, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.



Городской суд Лесного удовлетворил требования истца частично, приняв решение о расторжении договора купли-продажи между ним и ООО «Арт Мебель Групп», взыскании денежных средств, перечисленных за покупку мебели, в сумм 68 тыс. руб., неустойки — 30,6 тыс. руб. и штраф в сумме 49,8 тыс. руб. Также с ответчика взысканы компенсация морального вреда — 1 тыс. руб., возмещение расходов на составление претензий и искового заявления 500 и 1 545 руб. В удовлетворении остальной части иска гражданину было отказано. На мужчину возложена обязанность по возврату диванов ООО «Арт Мебель Групп». С ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина — 3 458 руб.



Не согласившись с решением суда, представитель ответчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, не нашла в апелляционной жалобе ответчика доводов, влекущих отмену решения суда первой инстанции. Решение городского суда Лесного оставлено без изменения и вступило в законную силу.

