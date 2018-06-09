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ФСК ЕЭС начинает поэтапное внедрение системы для цифрового проектирования энергообъектов отрасли

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. ФСК ЕЭС в 2018 году начнет поэтапное внедрение в сферу инжиниринга сервиса цифрового проектирования систем управления подстанциями с использованием типовых решений. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС).



Запуск системы позволит увеличить скорость проектирования вторичных систем электросетевых объектов до 10 раз, а также активнее масштабировать цифровые технологии в электросетевом комплексе.



«Решение представляет собой цифровой конструктор, в котором пользователь может смоделировать энергообъект из типовых блоков, состоящих из представленного на рынке оборудования и систем управления энергообъектами. Элементы могут объединяться между собой в единую схему, корректность построения которой проверяется программой. Такой подход обеспечивает минимизацию риска ошибок как при проектировании, так и при наладке и эксплуатации», — говорится в сообщении.



В работе задействованы специалисты ФСК ЕЭС, включая научно-технический центр компании (НТЦ ФСК ЕЭС), группы «Россети», системного оператора ЕЭС и производителей оборудования. Программный комплекс создается на базе российской платформы САПР (CAD).



«Основой для построения новой автоматизированной системы проектирования служит электронный каталог типовой документации на комплексы релейной защиты и автоматики, автоматизированные системы управления технологическими процессами, устройства передачи аварийных сигналов и команд для трех возможных архитектур построения подстанций. Использование типовых решений позволяет сформировать единые подходы к выбору состава функций устройств РЗА и применению цифровых технологий по международному стандарту МЭК 61850», — сообщили в МЭС Западной Сибири.



Производители смогут поставить выпуск электротехнического оборудования «на поток». В перспективе наличие цифровых моделей оборудования позволит перейти к широкому применению технологии «Цифровых двойников» — виртуальной программной копии оборудования и систем, моделирующей их поведение, для выявления аномалий и упреждающего диагностирования в реальном масштабе времени при эксплуатации.



ФСК ЕЭС с 2006 года применяет технологии на базе международного стандарта МЭК 61850, сегментно цифровизованы 196 объектов. В апреле 2018 года компания ввела в эксплуатацию первую в России подстанцию сверхвысокого класса напряжения, в которой комплексно реализованы цифровые технологии — 500 кВ «Тобол». До 2025 года ФСК ЕЭС построит 32 таких объекта. Все остальные подстанции будут обеспечены цифровой связью, наблюдаемы в единых центрах управления.

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