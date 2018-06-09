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Объявлен повторный конкурс на строительство комплекса «Эрмитаж — Урал»

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Администрация Екатеринбурга повторно объявила конкурс на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Предыдущий конкурс был объявлен в начале мая, однако на него никто не подал заявку. Новый аукцион состоится 19 июня. Начальная цена осталась прежней — 290 млн 334 тыс. руб.



Подрядчик должен будет построить фондохранилище для музея «Эрмитаж-Урал» в срок 30 ноября 2020 года.



Отметим, что договор о создании центра был подписан в 2014 году. Комплекс «Эрмитаж-Урал» разместится в двух зданиях: на ул. Вайнера, 11, где сейчас располагается музей изобразительного искусства, а также в помещении на ул. Вайнера, 16.

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