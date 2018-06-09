Новости дня

Суд признал банкротом торговый дом «Сосновый бор» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Торговый дом «Сосновый бор» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Компания действует с 1998 года. Основным видом деятельности является торговля розничная в неспециализированных магазинах.



С иском о банкротстве ООО «Торговый дом «Сосновый бор» в ноябре 2017 года обратилось в суд ООО «Мир сухофруктов». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 12 кредиторов предприятия составляет 137 млн 154 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Торговый дом «Сосновый бор» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: