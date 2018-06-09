Дайджест
В Черногории в открытое море унесло 10 российских туристов
9 июнь 2018 (12:11)
Десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.
По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду. После чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.
Все россияне были доставлены на берег, никто из них не пострадал.
По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду. После чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.
Все россияне были доставлены на берег, никто из них не пострадал.
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