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«Реал» планирует продать Криштиану Роналду за 200 млн евро

Руководство мадридского «Реала» озвучило сумму, которую клуб хочет выручить в случае продажи нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Mundo.



По информации издания, клуб намерен расстаться с футболистом за 200 млн евро. При этом позиция команды относительно нового контракта остается неизменной — нынешнее соглашение, действующее до 2021 года, пересмотрено не будет. Сумма отступных в контракте Роналду составляет 1 млрд евро.



2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 млн евро в год.

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