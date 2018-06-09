Новости дня

Минэкономразвития предложило сократить функциональность МФЦ

УрБК, Москва, 09.06.2018. Минэкономразвития предложило урезать перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (МФЦ), пишут «Известия».



«Изменения связаны с тем, что госуслуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА практически не востребованы. Так, например, за девять месяцев 2017 года Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор сообщили о предоставлении менее 100 услуг по приему и учету уведомлений», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.



Функционал МФЦ могут сократить уже в этом году — после того, как документ Минэкономразвития рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр. В ведомстве уточнили, что дальнейшие сокращения пока не планируются.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: