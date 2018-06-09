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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере в Кушве

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников загородного оздоровительного лагеря в городе Кушва. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



«По версии следствия, 8 и 9 июня 2018 года у более чем 60 несовершеннолетних воспитанников и двух совершеннолетних вожатых загородного оздоровительного лагеря «Сосновый» ухудшилось самочувствие, в связи с чем пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения с симптомами в виде болей в животе, тошноты, рвоты, общего недомогания», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».



В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят допросы представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие исследования.



В Следственном управлении отмечают, что состояние у всех пострадавших стабильное, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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