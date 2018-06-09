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Свердловская область в январе-мае перечислила в бюджет РФ более 148 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В январе-мае 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 147,9 млрд руб. налогов, что на 14% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 46,5 млрд руб., что на 22,5% больше уровня января-мая 2017 года.



НДС было перечислено 35,9 млрд руб. (плюс 23,1), налога на прибыль организация — 5,8 млрд руб. (плюс 9,7%).



В областной бюджет мобилизовано 85,2 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 10,5% или на 8,1 млрд руб. больше поступлений за аналогичный период 2017 года.

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