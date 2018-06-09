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Дистрибьюторы BMW и Mercedes с 1 июля повышают цены в России
9 июнь 2018 (10:02)
УрБК, Москва, 09.06.2018. Дистрибьюторы автомобилей BMW и Mercedes в России с 1 июля повысят цены на 1% и 3-5% соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей BMW и дилерского холдинга «Авилон», который занимается продажей Mercedes.
«В среднем на 1% с 1 июля. Мы очень аккуратно подходим к повышению цен. Сейчас это плановое повышение, когда сложились все обстоятельства», — сказал представитель BMW, добавив, что в структуре продаж чуть более половины автомобилей приходится на местную сборку.
По словам представителя «Авилона», дистрибьютор автомобилей Mercedes с 1 июля также перепишет ценники в сторону увеличения на 3-5%. Кроме этого, Volkswagen с 1 июля собирается повысить цены на кроссовер Tiguan в базовой комплектации на 1-4%.
Недавно, с 1 мая, «АвтоВАЗ» повысил цены в среднем на 2% на весь модельный ряд из-за колебаний курсов валют.
«В среднем на 1% с 1 июля. Мы очень аккуратно подходим к повышению цен. Сейчас это плановое повышение, когда сложились все обстоятельства», — сказал представитель BMW, добавив, что в структуре продаж чуть более половины автомобилей приходится на местную сборку.
По словам представителя «Авилона», дистрибьютор автомобилей Mercedes с 1 июля также перепишет ценники в сторону увеличения на 3-5%. Кроме этого, Volkswagen с 1 июля собирается повысить цены на кроссовер Tiguan в базовой комплектации на 1-4%.
Недавно, с 1 мая, «АвтоВАЗ» повысил цены в среднем на 2% на весь модельный ряд из-за колебаний курсов валют.
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