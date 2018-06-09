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Число госпитализированных из детского лагеря в Кушве выросло до 64 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Из детского лагеря «Сосновый бор» в Кушве госпитализировано уже 64 человека. Среди них 62 ребенка и двое вожатых, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«21 человек помещен в инфекционное отделение, 12 человек — в педиатрическое отделение. Также 20 детей госпитализированы в больницу Нижнего Тагила. Еще 11 доставляются. У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание», — говорится в сообщении.



Организацией детского лагеря занимается МАУ «Солнечный».

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