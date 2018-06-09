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Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов, использовавшихся Telegram
9 июнь 2018 (09:26)
УрБК, Москва, 09.06.2018. Роскомнадзор разблокировал часть подсетей Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online SAS, включающие 8 млн IP-адресов, ранее использовавшихся мессенджером Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — сообщили в пресс-службе.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
«Разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — сообщили в пресс-службе.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
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