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Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере в Кушве

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В Кушве прокуратура организовала проверку в связи с доставлением из детского лагеря «Сосновый бор» 33 детей в больницу с признаками кишечной инфекции.



«По предварительной информации, 8 июня 2018 года в городскую больницу были доставлены 33 ребенка из детского лагеря «Сосновый бор». У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей — удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в лагере.



Прокуратура привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследований и иных мероприятий для установления причин возможного заболевания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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