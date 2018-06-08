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В Минстрое инициирован независимый аудит системы ГИС ЖКХ
8 июнь 2018 (17:50)
УрБК, Москва, 08.06.2018. Представители Минстроя РФ инициировали независимый аудит системы ГИС ЖКХ. Об этом РИА «Недвижимость» сообщило в пресс-службе ведомства.
«К системе ГИС ЖКХ, которую разрабатывало Минкомсвязи, есть целый ряд справедливых нареканий. В том числе поэтому Минстрой России инициировал независимый аудит работы системы, с учетом результатов которого временная приостановка ответственности до полноценной донастройки может быть разумной», — сообщили в пресс-службе Минстроя.
Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что техсостояние и функционал системы часто не обеспечивают поставщикам информации возможность исполнения обязанностей по ее размещению. В связи с этим РСПП подготовил законопроект, временно отменяющий административную ответственность за нарушение порядка размещения данных в госинфосистеме ЖКХ.
«К системе ГИС ЖКХ, которую разрабатывало Минкомсвязи, есть целый ряд справедливых нареканий. В том числе поэтому Минстрой России инициировал независимый аудит работы системы, с учетом результатов которого временная приостановка ответственности до полноценной донастройки может быть разумной», — сообщили в пресс-службе Минстроя.
Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что техсостояние и функционал системы часто не обеспечивают поставщикам информации возможность исполнения обязанностей по ее размещению. В связи с этим РСПП подготовил законопроект, временно отменяющий административную ответственность за нарушение порядка размещения данных в госинфосистеме ЖКХ.
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