Ловушка трубного «сэконд-хэнда»

Фотография с сайта Росприроднадзора

В Челябинской области надзорные органы выявили восемь предприятий, занимающихся незаконной реставрацией бывших в употреблении стальных труб. По словам экспертов, деятельность подобных организаций угрожает экологии, здоровью и жизни населения, а также наносит значительный ущерб бюджету. Контрольно-надзорные органы всерьез занялись решением этой проблемы, и сегодня процесс привлечения к ответственности компаний, в нарушение всех установленных требований, восстанавливающих и продающих трубы б/у, набирает обороты.Отметим, что рынок бывших в употреблении труб начал формироваться в России в начале 2000-х годов: его емкость на сегодняшний день, по оценкам экспертов, составляет около 1 млн тонн труб в год и продолжает расти. Ежегодно в России демонтируется 1,3-1,4 млн тонн нефте- и газопроводных труб. При этом только 25% из них идут в лом, остальные попадают на рынок, в том числе по поддельным сертификатам качества, и используются повторно. Поскольку их цена на 30-50% ниже, чем у новой продукции, незаконный бизнес оказывается максимально прибыльным. В результате каждый год в РФ в таких сферах, как строительство, ремонт и ЖКХ, неправомерно используются более 500 км б/у труб.Между тем, по словам представителей промышленности, применение бывших в употреблении труб чревато возникновением прорывов, угрожающих жизни и здоровью населения. Кроме того, страдают бюджеты регионов, когда власти выделяют средства на новую инфраструктуру, а получают вместо нее аварийный объект.Так, в 2012 году после серии коммунальных аварий в Санкт-Петербурге выяснилось, что в сетях теплоснабжения города было проложено около 600 км труб б/у. Потери городского бюджета в результате действий злоумышленников составили 3 млрд руб.«Отреставрированные трубы десятки лет стояли в нефте- и газопроводах, эксплуатировались в самых разных условиях, и какова степень их износа, свойства, никто не знает и не проверяет. Компании, их восстанавливающие, просто «наводят марафет». Сначала при разрезании нефтепровода часть концентрированных нефтепродуктов стекает в почву, потом остатки в трубах выжигаются с помощью забитых внутрь дров, шин, горючих материалов. А это термическая обработка металла, в результате которой он также теряет свойства. Потом трубы очищают и продают как новые, иногда еще делают изоляцию. В последнем случае определить, что труба б/у, особенно сложно. Таким образом, за продукцию выдается то, что ею вообще не является», — рассказал директор НО «Фонд развития трубной промышленности» Игорь Малышев.Эксперт также отметил, что таких труб на рынке становится все больше: нефте- и газопроводы активно изнашиваются, соответственно, находятся дельцы, выпускающие псевдопродукцию и получающие сверхприбыли. Причем масштаб этого явления достаточно велик: это не просто какие-то «гаражные» мастерские, а мини-заводы, и их число продолжает расти.«Объем рынка составляет более миллиона тонн: идут поставки этих восстановленных труб в сферы ЖКХ, строительства, потом выявляются проблемы с качеством, возникает ущерб, который может измеряться десятками миллионов рублей. В результате страдают все покупатели подобной «продукции», заводы, которым приходится в суде доказывать, что не выдавали на эти трубы сертификатов. Кроме того, получают травмы и гибнут в авариях люди: фонтаны кипятка могут достигать высоты 10-этажного дома», — пояснил Игорь Малышев.Так, согласно открытым данным, за последние пять лет на территории России Фонд развития трубной промышленности зафиксировал более 2 880 случаев аварий в системах тепло- и водоснабжения по причине изношенности труб. Ущерб, причиненный бюджетам всех уровней, превышает 8,8 млрд руб. В результате этих аварий погибло более 40 человек, более 140 человек получили травмы различной степени тяжести.Что касается экологии, фирмы, незаконно использующие б/у трубы, наносят окружающей среде весьма значительный ущерб на каждом этапе своей деятельности — от демонтажа до реставрации и продажи. В итоге потери организаций, которым приходится его ликвидировать, намного превышают эффект от экономии при покупке трубной продукции б/у.«Вред наносится в момент демонтажа: в трубах сохраняются осадки, которые, если не применять нужные технологии, остаются на месте демонтированных трубопроводов. Поскольку речь идет о концентрированных нефтепродуктах, содержащих различные элементы, в том числе радиоактивные, это создает долговременные очаги, отравляющие окружающую среду. При этом частично осадок остается в трубах, и его просто выжигают. То есть все, что много лет копилось в нефтепроводе, вылетает с дымом, отравляя воздух, с золой попадает в почву, а затем и в водные источники. В результате из-за чьей-то экономии возникает несопоставимый экологический ущерб, влияющий на здоровье и жизнь многих людей», — рассказал первый заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.По его словам, все эти факторы привели к тому, что в 2017 году Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) отнесла бывшие в употреблении стальные трубы к IV классу опасности. Теперь любая деятельность по их сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению подпадает под требования федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» и классифицируется как обращение с опасными отходами. При этом для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.Тем не менее, по словам экспертов, пока случаи незаконного восстановления и продаж труб б/у надзорные органы фиксируют в целом ряде промышленных регионов. Причем большинство из них расположены в жилых районах городов.«На площадках зафиксированы следы розлива нефтепродуктов, найдены самодельные горелки для обжига труб, сварочные аппараты, а также трафареты для маркировки продукции и копии сертификатов. Предприятия обжигали трубы по ночам, из-за этого распространялись гарь и смог», ― пояснили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Челябинской области.Всего на территории РФ зафиксировано более 150 предприятий-«реставраторов» стальных б/у труб. Причем значительная доля участников этого рынка на сегодняшний день ведет свою деятельность неправомерно, без соответствующих лицензий и разрешительных документов. Надзорные органы только в 2017 году получили законные основания преследовать такие компании за нарушения ФЗ-89, и этот процесс набирает обороты. В марте этого года арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по иску Росприроднадзора оштрафовал ООО «Нижневартовский трубный завод», признав, что компания занималась восстановлением б/у труб без необходимой лицензии на обращение с опасными отходами. Мера ответственности восьми нелегальных фирм, выявленных в Челябинской области, пока не определена.