Новости дня

«ЭнергосбыТ Плюс» намерен лишить права выезда за рубеж почти 4,8 тыс. должников в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Из-за долгов за электроэнергию 4 тыс. 795 абонентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области могут попасть под ограничительные меры — запрет на выезд за рубеж. Задолженность каждого абонента превышает 30 тыс. руб., общий долг — 225 млн руб., сообщает пресс-служба организации.



«Энергосбытовая компания обратилась в районные суды с заявлениями о вынесении судебных приказов на указанных потребителей. Полученные приказы будут переданы в исполнительное производство, судебные приставы наложат ограничительные меры», — пояснили в пресс-службе.



Сейчас в работе у приставов более 2 тыс. 500 исполнительных документов на абонентов, задолжавших более 30 тыс. руб. за коммунальную услугу. Кроме запрета на передвижение, у должника могут быть удержаны деньги на банковском счете, арестованы транспортные средства.



«В рамках акции «В отпуск без долгов» энергоснабжающая организация рекомендует заблаговременно подготовиться к заграничной поездке. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверить долги, в том числе за коммунальные услуги, погасить задолженность. Абонент вправе обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс» для подписания графика погашения задолженности. В этом случае ограничительные меры будут отменены», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: