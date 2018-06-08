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«ЭнергосбыТ Плюс» намерен лишить права выезда за рубеж почти 4,8 тыс. должников в Свердловской области
8 июнь 2018 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Из-за долгов за электроэнергию 4 тыс. 795 абонентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области могут попасть под ограничительные меры — запрет на выезд за рубеж. Задолженность каждого абонента превышает 30 тыс. руб., общий долг — 225 млн руб., сообщает пресс-служба организации.
«Энергосбытовая компания обратилась в районные суды с заявлениями о вынесении судебных приказов на указанных потребителей. Полученные приказы будут переданы в исполнительное производство, судебные приставы наложат ограничительные меры», — пояснили в пресс-службе.
Сейчас в работе у приставов более 2 тыс. 500 исполнительных документов на абонентов, задолжавших более 30 тыс. руб. за коммунальную услугу. Кроме запрета на передвижение, у должника могут быть удержаны деньги на банковском счете, арестованы транспортные средства.
«В рамках акции «В отпуск без долгов» энергоснабжающая организация рекомендует заблаговременно подготовиться к заграничной поездке. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверить долги, в том числе за коммунальные услуги, погасить задолженность. Абонент вправе обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс» для подписания графика погашения задолженности. В этом случае ограничительные меры будут отменены», — отмечают в пресс-службе.
«Энергосбытовая компания обратилась в районные суды с заявлениями о вынесении судебных приказов на указанных потребителей. Полученные приказы будут переданы в исполнительное производство, судебные приставы наложат ограничительные меры», — пояснили в пресс-службе.
Сейчас в работе у приставов более 2 тыс. 500 исполнительных документов на абонентов, задолжавших более 30 тыс. руб. за коммунальную услугу. Кроме запрета на передвижение, у должника могут быть удержаны деньги на банковском счете, арестованы транспортные средства.
«В рамках акции «В отпуск без долгов» энергоснабжающая организация рекомендует заблаговременно подготовиться к заграничной поездке. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверить долги, в том числе за коммунальные услуги, погасить задолженность. Абонент вправе обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс» для подписания графика погашения задолженности. В этом случае ограничительные меры будут отменены», — отмечают в пресс-службе.
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