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В России заметно снизилась заболеваемость алкоголизмом

Число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» за последние 12 лет в России снизилось на 55%. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Минздрава.



При этом число впервые поставленных диагнозов «белая горячка» за тот же период снизилось на 74%.



В ведомстве отметили, что в России принимаются активные меры по борьбе с алкогольными психозами. Так, Минздрав участвовал в государственном регулировании производства и оборота алкоголя. Важными мерами стали, в частности, запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в торговых автоматах и ограничение объема тары со спиртовыми настойками.



Ранее сообщалось, что в России сократилось количество потребляемого алкоголя на душу населения.

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