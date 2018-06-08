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В результате пожара в Нижнем Тагиле погибли 5 человек
8 июнь 2018 (17:22)
В результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле погибла семья из 5 человек, сообщается на сайте СУ Следственного Комитета по Свердловской области.
В результате происшествия погибли три несовершеннолетние девочки и их родители.
«По факту случившегося следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) На месте происшествия работает усиленная следственная группа, в том числе сотрудники территориального следственного отдела СК России, следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СКР», — говорится в сообщении.
В результате происшествия погибли три несовершеннолетние девочки и их родители.
«По факту случившегося следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) На месте происшествия работает усиленная следственная группа, в том числе сотрудники территориального следственного отдела СК России, следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СКР», — говорится в сообщении.
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