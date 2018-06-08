Новости дня

Глава МЧС отменил приказ о запрете проверок малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 08.06.2018. Глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ о запрете проверок предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства



Теперь сотрудники пожарного надзора могут по согласованию с прокуратурой включить их в план проверок 2019 года.



Приказ о запрете проверок объектов малого и среднего предпринимательства осенью 2016 года подписал тогдашний глава МЧС Владимир Пучков. В начале того же года в России были введены так называемые надзорные каникулы, в рамках которых малый бизнес был освобожден от плановых проверок.



Напомним, МЧС проводило проверку торгово-развлекательных центров по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: