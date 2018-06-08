Группа ЧТПЗ набирает студентов

Фотография пресс-службы ЧТПЗ

В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме (ЧГПГТ) им. А. В. Яковлева начался прием документов на обучение по корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Стать студентами могут выпускники девятых классов со всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов по среднему баллу аттестата. Иногородним предоставляется общежитие в ЧГПГТ им. А. В. Яковлева.Набор на новый учебный год ведется по специальностям: «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «сварочное производство», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также по профессии «токарь-универсал».«Набор на программу «Будущее Белой металлургии» в Челябинской области мы проводим второй год подряд. В прошлом году на первый курс были зачислены 150 будущих металлургов, которые в настоящее время изучают самые востребованные профессии на современном металлургическом производстве. После окончания обучения лучшие выпускники будут трудоустроены в инновационные цехи Группы ЧТПЗ. В 2018 году мы сможем принять столько же первокурсников, как и в прошлом», — отмечает управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов.Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ реализуется в Южно-Уральском регионе на основе государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, региональным правительством и ЧГПГТ им. А. В. Яковлева. Обучение основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.Учебная программа предусматривает изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты получают дополнительную стипендию. Для будущих белых металлургов созданы условия для творческой и спортивной самореализации.Ранее Группа ЧТПЗ и Первоуральский металлургический колледж также объявили набор студентов на первый курс программы «Будущее Белой металлургии».В этом году набор ведется по специальностям: «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «металлургия черных металлов», «металловедение и термическая обработка металлов», «технология машиностроения», «обработка металлов давлением», а также «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».«В этом году Министерство общего и профессионального образования Свердловской области выделило 350 бюджетных мест. Это рекордное количество для программы «Будущее Белой металлургии». В первые дни работы приемной комиссии документы на специальности Белой металлургии подали более 40 человек. В настоящее время по программе в нашем регионе обучается 734 будущих металлурга. Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии. По окончании обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии», — отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.Отметим, что в 2017 году Национальное Агентство развития квалификаций признало программу «Будущее Белой металлургии» лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% из которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.Студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» — постоянные участники чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). А выпускники также на постоянной основе принимают участие в соревнованиях сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. За 5 лет взаимодействия с движением WorldSkills белые металлурги завоевали 75 медалей. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% из которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.