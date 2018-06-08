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В Екатеринбурге на восьми участках автодорог введен запрет на движение автобусов

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Екатеринбурге в связи с внесенными в правила дорожного движения РФ изменениями появились автодороги, где запрещено движение автобусов. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Всего таких участков улично-дорожной сети в регионе восемь. Они расположены на подъездах к столице Среднего Урала, соответственно, там и установлены дорожные знаки 3.34 — движение автобусов запрещено», — отметил В. Горелых.



По его данным, такие знаки установлены с 3 по 5 км ЕКАД — транспортная развязка с автодорогой «Екатеринбург — аэропорт Кольцово», на 15 км трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» — на съезде к поселку Шувакиш. Также знаки установлены на ЕКАД: на 13 км (транспортная развязка с автодорогой на ТЭЦ), на 20 км (транспортная развязка с Березовским трактом), на 41 км (съезд в направлении урочища «Ганина Яма»), на 63 км (съезд в направлении Чусовского тракта), на 66 км (поселок Медный) и на 75 км (поворот на транспортную развязку с ул. Лучистой).



«Оснований для переживаний у граждан быть не должно. В этих местах круглосуточно дежурят наряды ГИБДД, которые оказывают помощь водителям и подсказывают, как максимально быстро и по какой конкретно дороге можно добраться до точки назначения», — отметил полковник В. Горелых.

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