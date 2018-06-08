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В аэропорту Кольцово заработала система tax free
8 июнь 2018 (15:57)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Екатеринбургский аэропорт Кольцово присоединился к системе tax free вслед за пунктами пропуска в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в зоне вылета оборудована специальная стойка. Возле нее дежурит таможенный инспектор, к которому можно обратиться и оформить документы на возврат налога.
Напомним, воспользоваться tax free сможет только иностранный гражданин. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб.
«Важно, что компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров. Для возврата НДС иностранцу необходимо обратиться к должностному лицу таможни и предъявить товар, с которого он хочет вернуть сумму налога на добавленную стоимость. Таможенник ставит отметки только после того, как проверит, что товар новый, а сведения в паспорте иностранного гражданина соответствуют данным в платежном документе», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы Кольцовской таможни
Правительством Российской Федерации определено 12 городов, в которых будет осуществляться подтверждение фактического вывоза tax free в качестве пилотного проекта. Все эти города будут принимать иностранных гостей в дни проведения Чемпионата мира по футболу-2018. По всей России система заработает предположительно в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в зоне вылета оборудована специальная стойка. Возле нее дежурит таможенный инспектор, к которому можно обратиться и оформить документы на возврат налога.
Напомним, воспользоваться tax free сможет только иностранный гражданин. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб.
«Важно, что компенсация не предусмотрена для подакцизных товаров. Для возврата НДС иностранцу необходимо обратиться к должностному лицу таможни и предъявить товар, с которого он хочет вернуть сумму налога на добавленную стоимость. Таможенник ставит отметки только после того, как проверит, что товар новый, а сведения в паспорте иностранного гражданина соответствуют данным в платежном документе», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы Кольцовской таможни
Правительством Российской Федерации определено 12 городов, в которых будет осуществляться подтверждение фактического вывоза tax free в качестве пилотного проекта. Все эти города будут принимать иностранных гостей в дни проведения Чемпионата мира по футболу-2018. По всей России система заработает предположительно в 2019 году.
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