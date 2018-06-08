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Суд оставил в силе решение УФАС в отношении администрации Екатеринбурга по делу о нестационарных объектах торговли
8 июнь 2018 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Свердловского УФАС в отношении администрации Екатеринбурга по делу о нестационарных объектах торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде.
Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным, отказав в удовлетворении заявленных администрацией города Екатеринбурга требований.
Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде.
Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным, отказав в удовлетворении заявленных администрацией города Екатеринбурга требований.
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