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ЦБ: Цены на бензин повысили в мае инфляционные ожидания в РФ

УрБК, Москва, 08.06.2018. Инфляционные ожидания в РФ в мае в первую очередь выросли из-за цен на бензин, они поднялись на первое место по чувствительности для граждан. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.



«Последние изменения инфляционных ожиданий, когда они достаточно устойчиво снижались и в мае опять поднялись, свидетельствуют о том, о чем мы всегда говорили: что они до сих пор очень волатильны, не заякорены, нестабильны и под воздействием разных факторов могут быстро меняться. Для нас пока неясно, как они себя будут вести, нам нужно время, чтобы посмотреть, что будет с инфляционными ожиданиями», — сказала Э. Набиуллина на пресс-конференции в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.



«Есть споры по поводу того, что явилось причиной их роста в мае. На мой взгляд, прежде всего повлияли, конечно, цены на бензин, потому что значение цен на бензин как чувствительного товара в инфляционных ожиданиях подросло с седьмого на первое место в опросах. Но мог быть и некоторый эффект от ослабления курса, которое было в апреле», — отметила глава ЦБ.



«Это факторы, надеемся, временные, все-таки правительство приняло решения, которые должны стабилизировать цены на бензин. Поэтому здесь нам остается только ожидать, что инфляционные ожидания пойдут дальше вниз», — подытожила Э. Набиуллина.



В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют цены на уровне 30 мая.

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