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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 4,1%
8 июнь 2018 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросла на 0,1% и составила 68 тыс. 224 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
«По количественным показателям рынок вторичного жилья находится во временном застое: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 740 квартир, что на 4,4% меньше показателя перед новогодними праздниками (9 тыс. 150 объектов). Рост объемов рынка в ближайшее время не ожидается. Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется почти 1 тыс. 700 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 730 квартир», — говорится в исследовании.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке Екатеринбурга в настоящее время составляет 3,5 месяца.
«По количественным показателям рынок вторичного жилья находится во временном застое: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 740 квартир, что на 4,4% меньше показателя перед новогодними праздниками (9 тыс. 150 объектов). Рост объемов рынка в ближайшее время не ожидается. Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется почти 1 тыс. 700 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 730 квартир», — говорится в исследовании.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке Екатеринбурга в настоящее время составляет 3,5 месяца.
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