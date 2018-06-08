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Евразийский банк развития ухудшил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2018 году

УрБК, Москва, 08.06.2018. Рост ВВП России ожидается на уровне 1,8% в 2018 году против предыдущего, февральского, прогноза в 2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на июньский доклад, подготовленный аналитиками Евразийского банка развития (ЕАБР).



«Экономическая активность в 2018 году продолжит постепенно восстанавливаться. По итогам года прирост ВВП, по нашим оценкам, составит 1,8%. Отклонение от предыдущего прогноза в 2% связано с более сдержанным ростом экономики в первом квартале текущего года и негативным влиянием ухудшения внешнеэкономического фона», — говорится в сообщении.



Эксперты отмечают, что возможные негативные последствия от расширения санкций в отношении России будут отчасти нивелированы сохраняющимися благоприятными ценовыми условиями на сырьевых рынках. Рост денежных доходов населения и спроса на кредитные ресурсы продолжит поддерживать потребительскую и инвестиционную активность.



В среднесрочной перспективе с учетом текущей структуры экономики прирост ВВП России будет находиться в пределах потенциального уровня 1,7%, полагают аналитики. Дополнительное стимулирование экономического роста в среднесрочной перспективе возможно путем увеличения расходов бюджета, где ключевым ориентиром станет новый майский указ президента РФ о развитии российской экономики до 2024 года.



«По мере реализации намеченных правительством структурных преобразований потенциальные темпы роста могут быть пересмотрены в сторону повышения», — отмечается в прогнозе.



ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

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