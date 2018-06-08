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Трое сотрудников Группы ЧТПЗ получили государственные награды

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Трое сотрудников Группы ЧТПЗ были удостоены государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Торжественные церемонии состоялись в резиденциях полномочного представителя президента в УрФО и губернатора Свердловской области.



Из рук полномочного представителя президента в УрФО Игоря Холманских награду получил сотрудник Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Начальник участка отгрузки готовой продукции цеха «Высота 239» Василий Фадеев удостоен звания «Заслуженный металлург РФ». На предприятии он работает более 30 лет, принимал активное участие в строительстве и запуске «Высоты 239», внес множество рационализаторских предложений.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоено два сотрудника Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ): начальник трубоволочильного цеха Вадим Трифонов и начальник участка цеха средств неразрушающего контроля и метрологии Сергей Худяков. Оба белых металлурга имеют многолетний стаж, входят в трудовые династии ПНТЗ, внесли значимый вклад в развитие родного предприятия, инициировали крупные проекты по модернизации оборудования.



«Всех награжденных объединяет искренняя преданность делу, которому они служат, ответственность и профессионализм. С уверенностью можно сказать, что сегодня в нашей стране нет такой сферы, в которой бы уральцы не сумели добиться успеха, стать примером для других. Убежден, что именно такие люди, как вы, двигают наш регион вперед, помогают достичь поставленных целей и добиться успеха», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Профессионализм и ответственное отношение к работе сотрудников предприятий Группы ЧТПЗ не раз отмечались на государственном уровне. За последние десять лет 16 работникам присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», и 33 белых металлурга получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

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