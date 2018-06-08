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Трамп решил пока не вводить новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп решил пока не вводить новые санкции в отношении Северной Кореи, передает Reuters.



«Мы не можем снять санкции. Они чрезвычайно действенны. И я мог бы ввести еще больше, но решил не делать этого сейчас, однако это может произойти», — заявил американский лидер. Он вновь указал, что Вашингтон не приемлет отмену ограничений без денуклеаризации КНДР.



Трамп также сообщил, что его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подготовлен. По его словам, он сам тоже прекрасно готов к встрече и считает, что она будет плодотворной.

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