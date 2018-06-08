Дайджест
Турция может начать военную операцию в Ираке
8 июнь 2018 (13:33)
В случае, если Багдад не решит проблему терроризма, Турция может начать военную операцию в трех иракских городах. Об этом в интервью CNN Turk заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Анкара может ударить по Синджару, Кандилю и Махмуру — ключевому месту разведения террористов.
В середине марта Эрдоган заявлял о намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам.
По его словам, Анкара может ударить по Синджару, Кандилю и Махмуру — ключевому месту разведения террористов.
В середине марта Эрдоган заявлял о намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам.
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