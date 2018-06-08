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Турция может начать военную операцию в Ираке

В случае, если Багдад не решит проблему терроризма, Турция может начать военную операцию в трех иракских городах. Об этом в интервью CNN Turk заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, Анкара может ударить по Синджару, Кандилю и Махмуру — ключевому месту разведения террористов.



В середине марта Эрдоган заявлял о намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам.

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