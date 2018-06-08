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Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, стал обладателем Кубка Стэнли, победив в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».



Встреча завершилась победой «Вашингтона» на выезде со счетом 4:3. У гостей шайбами отметились Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли иЛарс Эллер. Среди хозяев шайбы забросили Нейт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.



Окончательный счет в серии — 4-1 в пользу «столичных».



32-летний Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал трофей.

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