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США попросили Саудовскую Аравию стабилизировать нефтяные цены

США за день до выхода из ядерного соглашения с Ираном обратились к Саудовской Аравии с просьбой стабилизировать цены на нефть, если они вдруг резко повысятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.



По их словам, Вашингтон беспокоился, что поставки нефти из Ирана будут нарушены, и цены на нефтепродукты вырастут. Представитель администрации США до заявления Трампа звонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, чтобы убедиться в поддержке Эр-Рияда, отмечают источники.



В Белом доме отказались комментировать эту информацию. Представитель Саудовской Аравии также не подтвердил данные о звонке, однако отметил, что власти страны знали о решении США выйти из ядерной сделки до того, как об этом было объявлена. Чиновник также подчеркнул, что Эр-Рияд всегда обсуждает с американской стороной стабильность нефтяного рынка.

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