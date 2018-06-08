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В Североуральске МУП «Комэнергоресурс» оштрафовано на 150 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований

8 июнь 2018 (12:44)

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Североуральское МУП «Комэнергоресурс» оштрафовано на 150 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В соответствии с лицензией от 2013 года МУП «Комэнергоресурс» проводит диагностические исследования, хранит санитарно-показательные микроорганизмы IV группы патогенности. В январе 2018 года инспекторы Роспотребнадзора в ходе выездной плановой проверки зафиксировали на предприятии многочисленные нарушения санитарных норм, которые устанавливают лицензионные требования.

С учетом специфики деятельности МУПа, которая связана с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных, антисанитария предполагает риск для жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки сотрудники надзорного органа составили акт об административном правонарушении и отправили его в суд. Суд признал МУП «Комэнергоресурс» виновным в нарушении лицензионных требований и оштрафовал предприятие на 150 тыс. руб. В МУПе не согласились с решением суда и оспорили его, однако Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию.

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