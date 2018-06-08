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В Североуральске МУП «Комэнергоресурс» оштрафовано на 150 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Североуральское МУП «Комэнергоресурс» оштрафовано на 150 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В соответствии с лицензией от 2013 года МУП «Комэнергоресурс» проводит диагностические исследования, хранит санитарно-показательные микроорганизмы IV группы патогенности. В январе 2018 года инспекторы Роспотребнадзора в ходе выездной плановой проверки зафиксировали на предприятии многочисленные нарушения санитарных норм, которые устанавливают лицензионные требования.



С учетом специфики деятельности МУПа, которая связана с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных, антисанитария предполагает риск для жизни и здоровья граждан.



По результатам проверки сотрудники надзорного органа составили акт об административном правонарушении и отправили его в суд. Суд признал МУП «Комэнергоресурс» виновным в нарушении лицензионных требований и оштрафовал предприятие на 150 тыс. руб. В МУПе не согласились с решением суда и оспорили его, однако Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию.

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