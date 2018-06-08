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В Екатеринбурге временно ограничат движение трамваев на Шарташ

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Екатеринбурге из-за ремонта путей временно закроют движение трамваев на Шарташ. Об этом сообщает пресс-служба ЕТТУ.



С полуночи 10 июня до 6 часов утра 12 июня рабочие будут проводить капитальный ремонт путей на перекрестке Блюхера и Раевского. На это время изменятся маршруты трамваев № 4, 16, 18 и 20.

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