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В Екатеринбурге временно ограничат движение трамваев на Шарташ

8 июнь 2018 (12:24)

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Екатеринбурге из-за ремонта путей временно закроют движение трамваев на Шарташ. Об этом сообщает пресс-служба ЕТТУ.

С полуночи 10 июня до 6 часов утра 12 июня рабочие будут проводить капитальный ремонт путей на перекрестке Блюхера и Раевского. На это время изменятся маршруты трамваев № 4, 16, 18 и 20.

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