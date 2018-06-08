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ФАС предлагает запретить госбанкам приобретать финансовые организации

УрБК, Москва, 08.06.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить госбанкам приобретать кредитные организации для того, чтобы их доля не увеличивалась. Об этом сообщает Banki.ru со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Андрея Кашеварова на Международном финансовом конгрессе.



«Мы предложили запретить госбанкам дальнейшее приобретение. Остается сделать следующий шаг — все это реализовать и решить, как можно администрировать те запреты, которые будут не во вред, а во благо», — сказал А. Кашеваров.



По его словам, доля государства в банковском секторе оценивается в 64-66%. «Огосударствление банковской системы и рост доли государства на тех или иных рынках — эта доля оценивается порядка 64-66% плюс минус несколько процентов в зависимости от рынка», — отметил замглавы ФАС.



А. Кашеваров также указал, что в 2016 году было принято 30 нормативных актов, которые обеспечивали комфортное существование госбанков, обеспечивая им доступ к дешевым пассивам. По его мнению, надо отказаться предоставлять доступ к государственным ресурсам, ориентируясь на размер капитала.



«Если мы откажемся от собственного капитала, как от критерия доступа к госресурсам, давайте опираться на рейтинг», — А. сказал Кашеваров.

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