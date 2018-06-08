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Три бригады ЕВРАЗа с начала года добыли по 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Бригады Альберта Ямалиева шахты «Алардинская» и Олега Москаленко шахты «Усковская» с начала года добыли по 1 млн т угля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



«Горняки переняли эстафету первенства в угледобыче у бригады Александра Ляне шахты «Ерунаковская-VIII», которая в апреле первой в ЕВРАЗе добыла 1 млн тонн угля», — говорится в сообщении.



Бригада Олега Москаленко шахты «Усковская» (начальник участка Ярослав Ерченко) добыла миллионную тонну коксующегося угля ценной марки «ГЖ» из лавы 50-06. Горняки отрабатывают ее запасы с января 2018 года.



Бригада Альберта Ямалиева шахты «Алардинская» (начальник участка Валерий Кузнецов) добыла миллионную тонну угля из лавы 3-38. «Алардинская» — единственная шахта ЕВРАЗа, добывающая коксующийся уголь дефицитной марки КС.



«Для стабильного сбыта углей марки КС важно, чтобы коллектив шахты продолжил работу с обогатительными фабриками компании по снижению количества негабаритов и повышению выхода концентрата», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



В этом году ЕВРАЗ в целях увеличения безопасности ведения горных работ приобрёл для «Алардинской» станок направленного бурения VLD-1000 австралийского производства. Горняки используют его для бурения глубоких дегазационных скважин, чтобы извлекать большой объем метана до начала проходческих и добычных работ.



После переработки на обогатительных фабриках ЕВРАЗа уголь шахт «Усковская» и «Алардинская» поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Юго-Восточной Азии и на Украину.



Шахты «Алардинская», «Ерунаковская-VIII», «Усковская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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