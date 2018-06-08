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В Свердловской области яровой сев завершен на 85%

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. На 8 июня 2018 года яровой сев в Свердловской области завершен на 85%. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и продовольствия региона.



«По области яровой сев 85%, зерно — 84,5%, овощи — 86,3%, картофель — 93,3%. Проблемные территории из-за погоды Байкаловский район — 67%, Красноуфимск — 70%», ― рассказали в минАПК.



Отметим, что в этом году темпы сева в регионе отстают от показателей последних лет. Так, в 2017 году посевная была завершена на 91% к концу мая, в 2016 году показатель в 85% был преодолен еще 25 мая, а в 2015 году к 8 июня яровой сев был завершен на 92%, а к 18 июня — полностью.

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