Новости дня
В Свердловской области яровой сев завершен на 85%
8 июнь 2018 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. На 8 июня 2018 года яровой сев в Свердловской области завершен на 85%. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и продовольствия региона.
«По области яровой сев 85%, зерно — 84,5%, овощи — 86,3%, картофель — 93,3%. Проблемные территории из-за погоды Байкаловский район — 67%, Красноуфимск — 70%», ― рассказали в минАПК.
Отметим, что в этом году темпы сева в регионе отстают от показателей последних лет. Так, в 2017 году посевная была завершена на 91% к концу мая, в 2016 году показатель в 85% был преодолен еще 25 мая, а в 2015 году к 8 июня яровой сев был завершен на 92%, а к 18 июня — полностью.
«По области яровой сев 85%, зерно — 84,5%, овощи — 86,3%, картофель — 93,3%. Проблемные территории из-за погоды Байкаловский район — 67%, Красноуфимск — 70%», ― рассказали в минАПК.
Отметим, что в этом году темпы сева в регионе отстают от показателей последних лет. Так, в 2017 году посевная была завершена на 91% к концу мая, в 2016 году показатель в 85% был преодолен еще 25 мая, а в 2015 году к 8 июня яровой сев был завершен на 92%, а к 18 июня — полностью.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- МТС оценивает затраты на исполнение «закона Яровой» в 60 млрд рублей
- Петицию за отмену «пакета Яровой» передали в Открытое правительство
- Сельхозпроизводители Свердловской области засеяли яровыми 94,3% плановой площади
- Свердловские сельхозпроизводители засеяли 94,3% планируемой площади
- В Свердловской области засеяли 22 тыс. гектаров яровых