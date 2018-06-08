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FIFA выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 08.06.2018. Международная федерация футбола (FIFA) выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на матчи чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на FIFA.



В федерации сообщили, что будут доступны билеты, которые раньше были зарезервированы для спонсоров, делегаций и гостей. Продажи начнутся 8 июня в 23.00 мск на FIFA.com/tickets. Самые дешевые места для болельщиков на финал ЧМ, который состоится 15 июля в Москве, стоят 455 долл. США.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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