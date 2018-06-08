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FIFA выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018
8 июнь 2018 (10:55)
УрБК, Москва, 08.06.2018. Международная федерация футбола (FIFA) выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на матчи чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на FIFA.
В федерации сообщили, что будут доступны билеты, которые раньше были зарезервированы для спонсоров, делегаций и гостей. Продажи начнутся 8 июня в 23.00 мск на FIFA.com/tickets. Самые дешевые места для болельщиков на финал ЧМ, который состоится 15 июля в Москве, стоят 455 долл. США.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
В федерации сообщили, что будут доступны билеты, которые раньше были зарезервированы для спонсоров, делегаций и гостей. Продажи начнутся 8 июня в 23.00 мск на FIFA.com/tickets. Самые дешевые места для болельщиков на финал ЧМ, который состоится 15 июля в Москве, стоят 455 долл. США.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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