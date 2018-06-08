Новости дня

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает число рейсов из Москвы на Кипр

8 июнь 2018 (10:29)

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. С 4 июля 2018 года «Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Москвы (Домодедово) в Ларнаку. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании.

С июля по средам, пятницам и воскресеньям улететь на Кипр можно будет дважды в день.

«Ларнака прекрасно подходит для спокойного отдыха всей семьей, особенно с детьми. Море, как парное молоко, мелкая глубина, чистые песчаные пляжи, отмеченные голубыми флагами. Кроме купания в Средиземном море стоит прогуляться по набережной Финикудес с вековыми финиковыми пальмами. Посетить церковь Святого Лазаря и раскопки древнего города Китион. Залезть на пушку в средневековом замке-форте, прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть соленое озеро, мечеть Хала Султан Текке, 10-километровый акведук Камарес и другие достопримечательности. А можно отправиться в морской круиз и увидеть «Титаник Средиземноморья» ― затонувший грузовой паром Зенобия и город-призрак Фамагуста», ― рекомендуют в «Уральских авиалиниях».

Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: