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Минфин предлагает дать право правительству РФ увеличивать пошлины на топливо до 90% от пошлин на нефть
8 июнь 2018 (09:23)
УрБК, Москва, 08.06.2018. Минфин 8 июня 2018 года внесет в правительство РФ законопроект, наделяющий кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат нынешние обязательства по заморозке цен на топливо. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.
«Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесёт в правительство РФ законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением», — сказал он.
«Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину. Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки на текущем уровне цены в рознице, мы сможем применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины постановлением правительства», — сообщил А. Сазанов.
Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили, что правительство предлагает предусмотреть возможность повышения экспортных пошлин на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму. В. Путин в свою очередь заявил, что поддержит законопроект, но надеется, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно, и такая мера не понадобится.
«Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесёт в правительство РФ законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением», — сказал он.
«Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину. Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, необходимом для заморозки на текущем уровне цены в рознице, мы сможем применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины постановлением правительства», — сообщил А. Сазанов.
Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили, что правительство предлагает предусмотреть возможность повышения экспортных пошлин на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму. В. Путин в свою очередь заявил, что поддержит законопроект, но надеется, что нефтяники продолжат вести себя конструктивно, и такая мера не понадобится.
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