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Суд признал банкротом компанию «Виктория Инжиниринг» в Екатеринбурге
8 июнь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Виктория Инжиниринг» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2012 году, осуществляет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта. Согласно открытым данным, компания входит в ГК «Виктория», являющуюся одним из крупных игроков строительного рынка Екатеринбурга.
С иском о банкротстве ООО «Виктория Инжиниринг» в октябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Уралшахтоосушение». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму около 25 млн руб. Финансовый управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Виктория Инжиниринг» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2012 году, осуществляет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта. Согласно открытым данным, компания входит в ГК «Виктория», являющуюся одним из крупных игроков строительного рынка Екатеринбурга.
С иском о банкротстве ООО «Виктория Инжиниринг» в октябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Уралшахтоосушение». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму около 25 млн руб. Финансовый управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Виктория Инжиниринг» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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