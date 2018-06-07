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Число граждан-банкротов в Челябинской области за год выросло на 59%
7 июнь 2018 (18:02)
УрБК, Челябинск, 07.06.2018. Количество физлиц и индивидуальных предпринимателей в Челябинской области, признанных банкротами, за год выросло на 59%. Об этом говорится в материалах «Федресурса» и ОКБ.
Как следует из представленных данных, с января по май 2018 года банкротами в регионе стали 368 человек. С 1 октября 2015 года по 31 мая 2018 года были признаны финансово несостоятельными 1 тыс. 616 человек в Челябинской области.
Как следует из представленных данных, с января по май 2018 года банкротами в регионе стали 368 человек. С 1 октября 2015 года по 31 мая 2018 года были признаны финансово несостоятельными 1 тыс. 616 человек в Челябинской области.
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