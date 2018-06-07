Кризис

Число граждан-банкротов в Свердловской области за год выросло на 75%

Количество физлиц и индивидуальных предпринимателей в Свердловской области, признанных банкротами, за год выросло на 75%. Об этом говорится в материалах «Федресурса» и ОКБ.



Как следует из представленных данных, с января по май 2018 года банкротами в регионе стали 527 человек. С 1 октября 2015 года по 31 мая 2018 года на Среднем Урале были признаны финансово несостоятельными 2 тыс. 185 человек.



В целом по России с 1 октября 2015 года несостоятельными признаны пока только 9% граждан, которые могли бы по формальным признакам пройти процедуру. Число потенциальных банкротов к 1 июля 2018 года составило 712 тыс. человек. В основном это заемщики, чьи долги по кредитам превышают 500 тыс. руб. с просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту.



«Темпы прироста числа граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год. В январе-мае 2018 года количество этих решений выросло в 1,5 раза до 15 628 человек к январю-маю 2017 года. Число опубликованных управляющими сообщений о завершенных процедурах за тот же период увеличилось в 1,8 раз до 7 064 шт.», — говорится в сообщении аналитиков.

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