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Трое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в краже 22 машин

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в краже 22 автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемые действовали организованной группой. Всего в ней состояло четыре человека (один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве). Для похищения автомобилей было приобретено оборудование для перехвата и дистанционного управления сигнализациями, а также металлические стержни, заточенные под ключи от замков зажигания автомобилей.



Кроме того, в различных районах города участник группы арендовал гаражи. В общей сложности подельниками было похищено 22 дорогостоящих автомобиля. Машины угоняли с парковок на территории Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов.



«Похищенные автомобили перегонялись в заранее арендованные гаражные боксы. В дальнейшем участникам организованный группы через интернет разыскивались т.н. «битые» автомобили, аналогичные похищенным маркам и техническим параметрам», — говорится в сообщении.



Затем изменялись идентификационные номера кузова и двигателя похищенных автомобилей. Транспортные средства перепродавались. Общая сумма ущерба, нанесенного автовладельцам, первоначально оценивалась в 12,5 млн руб. Затем в ходе расследования были найдены машины на общую сумму 7,4 млн руб.



Уголовное дело было возбуждено по частям 3, 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере, а также совершенная организованной группой, в крупном размере».

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