Санкционная удавка

Представители министерства промышленности и науки Свердловской области и Уральской торгово-промышленной палаты обсудили влияние американских санкций на предприятия ОК «Русал» и ГК «Ренова», расположенные в регионе. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме. Однако существуют серьезные риски, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию. В этом случае уральским предприятиям, которые попали под ограничительные меры, придется оптимизировать численность штата.Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин рассказал, что в настоящее время под санкции попали 28 крупных предприятий в регионе. Из них 8 входят в состав ОК «Русал». На них трудятся около 9,5 тыс. человек. Еще 8 компаний входят в ГК «Ренова». Здесь работают почти 8 тыс. сотрудников.«По состоянию на 1 июня 2018 года данные предприятия не сократили ни одного человека. Все они работают в штатном режиме. Тем не менее ситуация, связанная с возможными осложнениями сбыта продукции и ценовыми вопросами, находится на контроле. Проведена аналитика, где рассмотрены различные варианты развития событий до конца 2018 года. Подготовлен ряд писем в адрес кредитных организаций, Минпромторга, Минэкономики на предмет возможного оказания экономической помощи», — заявил Сергей Пересторонин.Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рассказал, что наиболее сильный санкционный удар пришелся по предприятиям ОК «Русал».«Алюминиевая тема достаточно интересная. Я думаю, мы ее будем отслеживать, как хороший детектив. Очевидно, что эта тема не имеет никакого отношения к внешней политике нашего государства. Это чистейший неспортивный передел мирового рынка ряда отраслей, в частности, алюминиевой промышленности. Инициаторами этого процесса являются производители и потребители американского алюминия. Конечно, это серьезный удар. Российскому производителю поставили абсолютно неприемлемые требования: сменить собственника, состав совета директоров. Это за пределами моего понимания. Самое интересное, что сложившаяся ситуация может негативно ударить по европейским странам. Они встроены в сложную цепочку поставок российского алюминия на мировой рынок. Сейчас они страдают от санкций чуть ли не больше, чем сам российский производитель», — считает А. Беседин.По его словам, в настоящее время предприятия ОК «Русал» достойно справляются с санкционным давлением. Однако если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то последствия могут быть самыми печальными. Под ударом окажутся не только десятки тысяч сотрудников «Русала», но и многочисленные предприятия, которые обслуживают эти заводы и работают с ними в одной производственной цепочке.«Это транспортники, строители, энергетики и многие другие. Условно говоря, если вдруг Богословский и Уральский алюминиевые заводы остановятся, то мы удивим эффект домино», — полагает А. Беседин.Сергей Пересторонин рассказал, что в настоящее время в ОК «Русал» работают 62 тыс. человек на 28 предприятиях.«У каждого завода есть кооперационные связи. Это несколько сотен предприятий. Если одно звено из цепочки выпадает, то вся цепочка разрушается. До того момента, пока другие участники не смогут переориентироваться», — заявил С. Пересторонин.Уральские предприятия ГК «Ренова» пока находятся в более выгодном положении, чем заводы, входящие в состав ОК «Русал».«Обычно после введения санкций у нас выстраивается очередь из компаний, которые просят им помочь. Мы индивидуально разбираемся в каждой форс-мажорной ситуации. Помогаем решить проблемы с Финмониторингом, контрагентами. По состоянию на сегодняшний день у нас нет ни одного обращения от предприятий, которые входят в состав ГК «Ренова», — сказал А. Беседин.Эксперты отмечают, что санкционный удар пока не стал разрушительным для уральских предприятий. Объемы отгрузки продукции в апреле-мае не снизились. Вместе с тем ситуация может заметно ухудшиться уже осенью-зимой 2018 года, когда закончится разрешенный Минфином США срок завершения контрактов с ОК «Русал».