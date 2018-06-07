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Ущерб от деятельности нелегальных предприятий в Челябинске может составить несколько сотен миллионов рублей

УрБК, Челябинск, 07.06.2018. В Челябинске продолжается проверка в связи с выявлением восьми предприятий, которые незаконно работали и нарушали природоохранное законодательство.



Как отмечалось ранее, предприятия использовали в незаконной деятельности трафареты для маркировки продукции и копии сертификатов.



Однако, по одной из версий, документация была поддельная и выписана от имени российских трубных компаний. Напомним, в России всего несколько крупных производителей труб, включая ТМК, ОМК, Северсталь.



По словам источника УрБК в отрасли, ущерб от поддельных сертификатов может составить несколько сотен миллионов рублей.



«Если брать в расчет, что на каждой площадке выжигается минимум 150 бывших в употреблении труб, то это эквивалентно 10 млн руб. А таких площадок десятки», — объясняет собеседник УрБК.



Представители трубных компаний на данный момент комментариев в этой связи не предоставляли.

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